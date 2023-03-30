رئيس لجنة الشباب والرياضة يكشف عن فضيحة طالت تلزيم وانشاء مسبح الرئيس اميل لحود في ضبية

رئيس لجنة الشباب والرياضة يكشف عن فضيحة طالت تلزيم وانشاء مسبح الرئيس اميل لحود في ضبية

عد انتهاء اجتماع لجنة الشباب والرياضة، كشف رئيس اللجنة النائب سيمون ابي رميا، عن فضيحة طالت تلزيم وانشاء مسبح الرئيس اميل لحود في ضبية.



ودعا أبي رميا الى انشاء لجنة تحقيق برلمانية.