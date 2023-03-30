معوض زار بكركي: توافق على أن الأزمة في لبنان وطنية وليست مسيحية

أعلن رئيس حركة "الاستقلال" النائب ميشال معوض في بيان، أنه زار بكركي صباح اليوم، والتقى غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، في حضور المحامي إدوار طيون، وذلك قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الاميركية، في زيارة عمل مقررة منذ أشهر تتعلق بتلبية التزامات ونشاطات، مرتبطة بمؤسسة رينه معوض". وقال: "لهذه الاسباب كررت اعتذاري من غبطته عن عدم تمكني من المشاركة في اللقاء الروحي في بيت عنيا، في حين سيحضر عضو كتلة "تجدد" النائب أديب عبد المسيح".



وأضاف معوض: "استعرضت مع صاحب الغبطة الأوضاع العامة، والظروف الدراماتيكية التي يعيشها لبنان، في ظل الفراغ الرئاسي، وتحلل الدولة بكل مؤسساتها، والأزمة الاقتصادية - الاجتماعية الخانقة، وكان توافق على ان الأزمة في لبنان وطنية وليست مسيحية، وعلى أولوية الانتخابات الرئاسية وضرورة انتخاب رئيس سيادي وإصلاحي، قادر على تحمل مسؤولية البدء بمسيرة الانقاذ المرتكزة على فك عزلة لبنان واعادة ربطه ببيئته العربية والعالم، واسترجاع سيادة الدولة وحكم القانون، والمباشرة في ورشة الاصلاح الضرورية للخروج من المأزق. وأكدت خلال اللقاء على دور بكركي كمرجعية وطنية، لطالما دافعت عن لبنان السيد الحر المستقل، وعن الدولة ومؤسساتها، وعن العيش المشترك بين اللبنانيين تحت سقف الدستور".