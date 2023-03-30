المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو": الجيش حامي الوطن وجميع المراكز والمكاتب بتصرّفه

المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو" أكد استمراره بالإضراب المفتوح

علق المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو" في بيان بعد اجتماع طارئ، على كلام وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم دعوة الجيش لتسلُّم مراكز "أوجيرو"، معلنا "ترحيبه بالجيش اللبناني حامي الوطن والقلعة الصامدة المنيعة"، مؤكداً أنّ "جميع المراكز والمكاتب هي بتصرّفه من المركز الرئيسي إلى آخر مركز على مساحة الوطن".



كما أكد المجلس استمراره بالإضراب المفتوح واستعداده لمتابعة التفاوض حينما تهدأ النفوس.