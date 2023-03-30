بري استقبل مفوض الإتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والسفير الروماني وبحث مع وزير الداخلية في الاوضاع العامة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير رومانيا في لبنان رادو كاتالين ماردار، حيث تم عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



واستقبل بري مفوض الإتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، وبحث معه في آخر المستجدات وتطورات الأوضاع والمستجدات في لبنان والمنطقة.



والتقى بري وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، حيث تناول اللقاء تطوارات الاوضاع العامة، سيما الأمنية منها.