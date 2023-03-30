اليمن: لإعتماد آلية السحب المباشر لأنواع محددة من البضائع المصنفة خطرة عند تفريغها من السفن

طالب رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن الإدارات اللبنانية المعنية بإعتماد آلية السحب المباشر لأنواع محددة من البضائع المصنفة خطرة (IMDG) عند تفريغها من السفن، بهدف عدم تخزينها في الباحات المرفئية وبالتالي الحد من منسوب المخاطر في المرافئ اللبنانية.



وأوضح اليمن أن "إيفاء قوانين السلامة المعمول بها دولياً من المنظمة البحرية الدولية (IMO) يتطلب على المستوى الجمركي إعتماد صيغة السحب المباشر لهذه الأنواع من البضائع المصنفة خطرة"، مشيراً الى أن "تفعيل هذا التدبير يقع على عاتق إدارة الجمارك اللبنانية بالتنسيق مع السلطات المرفئية والأمنية المعنية".



وقال اليمن: "لبنان يحتاج الى إستيراد هذه البضائع لزوم الصناعة والتجارة، ويتعين على المرافئ اللبنانية، وفي طليعتها مرفأ بيروت، حث الجمارك اللبنانية والمعنيين كافة، إقرار الآلية المنشودة لتحقيق مبادئ السلامة والصالح العام، ولتأمين العمل المرفئي بعيداً عن أي تدابير أحادية قد تمنع أو تؤخر تفريغ السفن، مما ينعكس تداعيات وضرر وأكلاف إضافية على الإقتصاد الوطني وسمعة لبنان أمام شركات الملاحة العاملة دوليا".