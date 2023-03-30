الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
13
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
13
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مفوض الاتحاد الأوروبي: 60 مليون يورو من المساعدات الإنسانية للفئات الأكثر ضعفاً في لبنان
أخبار لبنان
2023-03-30 | 09:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
مفوض الاتحاد الأوروبي: 60 مليون يورو من المساعدات الإنسانية للفئات الأكثر ضعفاً في لبنان
مفوض الاتحاد الأوروبي: 60 مليون يورو من المساعدات الإنسانية للفئات الأكثر ضعفاً في لبنان
أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش الذي زار لبنان اليوم عن تقديم 60 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفئات الأكثر ضعفاً في البلاد، بمن فيهم اللاجئين السوريين واللبنانيين المعوزين. ويقوم المفوض لينارتشيتش بزيارة مشاريع إنسانية ممولة من الاتحاد الأوروبي ويلتقي بشركاء ميدانيين عاملين في المجال الإنساني وكذلك بممثلي السلطات اللبنانية.
ويأتي هذا التمويل في الوقت الذي يواجه فيه سكان لبنان مستويات متزايدة من الفقر وانعدام الأمن الغذائي وتفشي الأمراض. ويحتاج نحو أربعة ملايين شخص لمساعدات إنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وستوفر الحزمة الإنسانية الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي اليوم مساعدات إنسانية أساسية مثل المساعدات الغذائية، والدعم النقدي، والخدمات التعليمية والصحية لمن هم في أمس الحاجة إليها. كما أنها ستساهم في الاستعداد للكوارث وتوفير الاستجابة لحالات الطوارئ.
ويتم تقديم جميع المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي على أساس الاحتياجات، بغض النظر عن الوضعية أو الجنسية. ويجري تقديم المساعدات عن طريق المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. ومع هذا التمويل الجديد، يصل تمويل الاتحاد الأوروبي للأغراض الإنسانية للبنان منذ عام 2011 إلى حوالي 860 مليون يورو.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش الذي زار لبنان هذا الأسبوع إنّ "لبنان يواجه أزمات متعددة تعرض عدداً متزايداً من الأشخاص للخطر. كما يستضيف حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري، وهو أعلى عدد من اللاجئين للفرد في العالم. وأودُّ أن أشكر لبنان على كرمه في مساعدة الفارين من أهوال الحرب. ولن يتخلى الاتحاد الأوروبي عن المحتاجين. ونحن نواصل دعم اللاجئين والمجتمعات المحلية الأكثر ضعفاً. ومع ذلك، يجب معالجة جذور الأزمات السياسية والاقتصادية في أقرب وقت ممكن، فالمساعدات الإنسانية ضرورية لضحايا الأزمات المتعددة في لبنان، لكنها ليست حلا للتحديات الكامنة".
وأدت الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان إلى انتشار الفقر على نطاق واسع، وانهيار الخدمات العامة، وتزايد التوترات المجتمعية. كما فاقمت أزمة الغذاء والوقود العالمية الحالة المتردية أصلاً. وفي الوقت الراهن، يحتاج حوالي أربعة ملايين شخص، من بينهم 1.5 مليون نازح سوري و 2.2 مليون لبناني من الفئات الضعيفة، إلى مساعدات إنسانية.
ويُقدَّر أنَّ 80% من اللبنانيين يعيشون في الفقر، وأنَّ 36% يعيشون تحت خط الفقر المدقع، في حين أن 90% من اللاجئين السوريين لا يستطيعون تغطية احتياجاتهم الأساسية.
ويستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين للفرد في العالم. وتميل العائلات السورية اللاجئة في أماكن الإقامة غير النظامية والمآوي الجماعية إلى العيش في ظروف يُرثى لها لا ترتقي إلى المستوى المطلوب. علاوة على ذلك، أعلن لبنان في 6 تشرين الأول 2022 عن أول تفشي لوباء الكوليرا منذ عام 1993.
ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية في لبنان منذ عام 2011. وفي حين أن الدعم ركَّز في المقام الأول على اللاجئين السوريين حصراً، نقدم دعمنا الآن نتيجة تدهور أوضاع اللبنانيين على أساس الاحتياجات لكل من السوريين واللبنانيين الذين هم في أمس الحاجة إليه.
وفي 14-15 حزيران 2023، سيستضيف الاتحاد الأوروبي مؤتمر بروكسل السابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة. وسيكون من الأهمية بمكان ضمان استجابة مجدية في لبنان.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
مفوض الاتحاد الأوروبي
مساعدات إنسانية
لبنان
التالي
أسرار الصحف 30-03-2023
سالم زهران: هناك الكثير من التسرع في قراءة مسلسل "النار بالنّار" ووضعه في خانة "العنصرية"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر كاذب
12:09
خطاب للنائب الاوروبي تيري مارياني عن لبنان... قديم أم حديث؟
خبر كاذب
12:09
خطاب للنائب الاوروبي تيري مارياني عن لبنان... قديم أم حديث؟
0
أخبار دولية
11:24
مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى: التقارب السعودي - الإيراني قد ينعكس بشكل إيجابي على لبنان
أخبار دولية
11:24
مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى: التقارب السعودي - الإيراني قد ينعكس بشكل إيجابي على لبنان
0
خبر عاجل
11:04
الجزيرة نقلا عن مساعدة وزير الخارجية الأميركي: لبنان ليس لديه مخرج آخر من أزمته سوى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي
خبر عاجل
11:04
الجزيرة نقلا عن مساعدة وزير الخارجية الأميركي: لبنان ليس لديه مخرج آخر من أزمته سوى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي
0
أخبار لبنان
10:37
حجار إستقبل مفوض الإتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات: لبنان قدم دعما كبيرا للنازحين منذ 11 عاما
أخبار لبنان
10:37
حجار إستقبل مفوض الإتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات: لبنان قدم دعما كبيرا للنازحين منذ 11 عاما
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر كاذب
12:09
خطاب للنائب الاوروبي تيري مارياني عن لبنان... قديم أم حديث؟
خبر كاذب
12:09
خطاب للنائب الاوروبي تيري مارياني عن لبنان... قديم أم حديث؟
0
أخبار لبنان
11:27
وزارة الاتصالات: فاز الائتلاف ما بين شركة ميريت انفست ش.م.ل و Colis Privé France
أخبار لبنان
11:27
وزارة الاتصالات: فاز الائتلاف ما بين شركة ميريت انفست ش.م.ل و Colis Privé France
0
أخبار لبنان
11:25
الأبيض إستقبل مرضى غسيل كلى: من واجبنا الطبي والإنساني عدم حل مشاكل القطاع الصحي على حساب الطرف الأضعف
أخبار لبنان
11:25
الأبيض إستقبل مرضى غسيل كلى: من واجبنا الطبي والإنساني عدم حل مشاكل القطاع الصحي على حساب الطرف الأضعف
0
أخبار دولية
11:24
مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى: التقارب السعودي - الإيراني قد ينعكس بشكل إيجابي على لبنان
أخبار دولية
11:24
مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى: التقارب السعودي - الإيراني قد ينعكس بشكل إيجابي على لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
11:04
الجزيرة نقلا عن مساعدة وزير الخارجية الأميركي: لبنان ليس لديه مخرج آخر من أزمته سوى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي
خبر عاجل
11:04
الجزيرة نقلا عن مساعدة وزير الخارجية الأميركي: لبنان ليس لديه مخرج آخر من أزمته سوى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
توتر سياسي كاد أن يجر البلاد الى فصول من الاشتباك الطائفي
تقارير نشرة الاخبار
13:15
توتر سياسي كاد أن يجر البلاد الى فصول من الاشتباك الطائفي
0
حال الطقس
2023-01-26
منخفض جوّي قريبا...
حال الطقس
2023-01-26
منخفض جوّي قريبا...
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-04
خمسون ألف ليرة مقابل رفع النفايات في فنيدق العكارية… هل هي مُكلفة؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-04
خمسون ألف ليرة مقابل رفع النفايات في فنيدق العكارية… هل هي مُكلفة؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:40
رئيس لجنة الشباب والرياضة يكشف عن فضيحة طالت تلزيم وانشاء مسبح الرئيس اميل لحود في ضبية
أخبار لبنان
07:40
رئيس لجنة الشباب والرياضة يكشف عن فضيحة طالت تلزيم وانشاء مسبح الرئيس اميل لحود في ضبية
0
تقارير نشرة الاخبار
06:58
بعد الجدل...وزارة الأشغال تراجعت عن عقد لتوسيع مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
06:58
بعد الجدل...وزارة الأشغال تراجعت عن عقد لتوسيع مطار بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
06:54
لجنة المؤشر تبحث في معالجة الرواتب والاجور وبدل النقل في القطاع الخاص
تقارير نشرة الاخبار
06:54
لجنة المؤشر تبحث في معالجة الرواتب والاجور وبدل النقل في القطاع الخاص
0
تقارير نشرة الاخبار
06:53
تحركات للعسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية
تقارير نشرة الاخبار
06:53
تحركات للعسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية
0
أخبار لبنان
06:10
القرم عن مزايدة تلزيم الخدمات البريدية: عرض واحد مقبول من قبلنا
أخبار لبنان
06:10
القرم عن مزايدة تلزيم الخدمات البريدية: عرض واحد مقبول من قبلنا
0
أخبار لبنان
04:04
حمية: أعلن عدم السير بعقد انشاء المبنى الشرقي في مطار بيروت
أخبار لبنان
04:04
حمية: أعلن عدم السير بعقد انشاء المبنى الشرقي في مطار بيروت
0
رياضة
13:42
سباق البياتلون في الارز ينظم للمرة الاولى في لبنان
رياضة
13:42
سباق البياتلون في الارز ينظم للمرة الاولى في لبنان
0
أخبار دولية
13:31
صور وأخبار ملفقة تجتاح العالم والسبب: الذكاء الإصطناعي
أخبار دولية
13:31
صور وأخبار ملفقة تجتاح العالم والسبب: الذكاء الإصطناعي
0
أخبار دولية
13:31
هل تكرّ سبحة التفاهمات التي انطلقت من بكين؟
أخبار دولية
13:31
هل تكرّ سبحة التفاهمات التي انطلقت من بكين؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:20
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار
اقتصاد
09:20
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار
2
فنّ
16:21
سالم زهران: هناك الكثير من التسرع في قراءة مسلسل "النار بالنّار" ووضعه في خانة "العنصرية"
فنّ
16:21
سالم زهران: هناك الكثير من التسرع في قراءة مسلسل "النار بالنّار" ووضعه في خانة "العنصرية"
3
أخبار لبنان
13:09
تحذير للمشاة: حادث سير أدّى إلى إزاحة مكعبات إسمنتية عند جسر النقّاش!
أخبار لبنان
13:09
تحذير للمشاة: حادث سير أدّى إلى إزاحة مكعبات إسمنتية عند جسر النقّاش!
4
اقتصاد
05:50
صيرفة للقطاع العام على الستين ألف ليرة
اقتصاد
05:50
صيرفة للقطاع العام على الستين ألف ليرة
5
أخبار لبنان
04:04
حمية: أعلن عدم السير بعقد انشاء المبنى الشرقي في مطار بيروت
أخبار لبنان
04:04
حمية: أعلن عدم السير بعقد انشاء المبنى الشرقي في مطار بيروت
6
أخبار لبنان
04:42
قبول معجزة الشفاء التي تمت على يد البطريرك اسطفان الدويهي من قبل لجنة الاطباء في مجمع القديسين في الفاتيكان
أخبار لبنان
04:42
قبول معجزة الشفاء التي تمت على يد البطريرك اسطفان الدويهي من قبل لجنة الاطباء في مجمع القديسين في الفاتيكان
7
خبر عاجل
07:03
وفد من الضباط المتقاعدين دخل الى مصرف لبنان لمناقشة المطالب
خبر عاجل
07:03
وفد من الضباط المتقاعدين دخل الى مصرف لبنان لمناقشة المطالب
8
أخبار لبنان
03:47
محكمة فلوريدا تصدر حكمها النهائي في دعوى مقدمة بوجه باسيل..
أخبار لبنان
03:47
محكمة فلوريدا تصدر حكمها النهائي في دعوى مقدمة بوجه باسيل..
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store