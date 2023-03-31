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منيمنة للـLBCI: أي تسوية ستأتي على حساب اللبنانيين سنرفضها
أخبار لبنان
2023-03-31 | 03:23
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منيمنة للـLBCI: أي تسوية ستأتي على حساب اللبنانيين سنرفضها
منيمنة للـLBCI: أي تسوية ستأتي على حساب اللبنانيين سنرفضها
كشف النائب ابراهيم منيمنة أنه "على المدى القصير ليس متفائل، وقال: "لا شك أنه في مكان ما نلمس حراكاً ايجابياً على المستوى الاقليمي وهذا ينعكس تهدئة على الساحة المحلية ولكن يبقى البُعد المحلي المتفجّر نتيجة وجود قدرة تعطيلية".
وقال منيمنة في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" للـLBCI إن "اليوم نحن في حالة ترقّب حول الاتفاق السعودي - الايراني واذا حصل حوار فمن المفترض أن ينعكس ايجابياً".
واعتبر أن "أي تسوية ستأتي على حساب اللبنانيين سنرفضها وانتخاب شخص كسليمان فرنجية هو اعادة انعاش للنظام القائم".
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