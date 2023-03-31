الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هل تتم دولرة المبالغ التي تُعطى للاجئين السوريين؟

أخبار لبنان
2023-03-31 | 03:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هل تتم دولرة المبالغ التي تُعطى للاجئين السوريين؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
هل تتم دولرة المبالغ التي تُعطى للاجئين السوريين؟

مفوضية اللاجئين تقدمت بطلب منذ فترة لوزارة الشؤون لدولرة المبالغ التي تعطى للاجئين السوريين بالليرة

أفادت معلومات للـLBCI بأن مفوضية اللاجئين تقدمت بطلب منذ فترة لوزارة الشؤون الإجتماعية لدولرة المبالغ التي تعطى للاجئين السوريين بالليرة، على ان تصبح على الشكل التالي: 45$ للعائلة و٢٠$ للفرد .
 
وبعد رفض الوزارة تقدمت المنظمة بطلب آخر يقضي بأن يكون المبلغ بالليرة لكن رفعه الى حدود الـ١٥ مليون ليرة، بعدما كان المبلغ مليونين و٥٠٠ الف للعائلة ومليون و١٠٠ الف للشخص على ألا يتعدى عدد الأشخاص في العائلة الـ٥. 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مفوضية اللاجئين

وزارة الشؤون

دولرة

اللاجئين السوريين

LBCI التالي
سجيع عطية للـLBCI: اللجان النيابية فعّالة وهي تغطي عجز عمل الحكومة وعمل التشريع
منيمنة للـLBCI: أي تسوية ستأتي على حساب اللبنانيين سنرفضها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-03-24

متقاعدو أمن الدولة: لدولرة الرواتب والمستحقات على ألا يقل الراتب الشهري عن 300 دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-22

المحروقات... الى الدولرة درّ!

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-20

د.يحيى لـ"#عشرين_30": هناك محاولة لإعادة رسم معالم المنطقة ومشكلة اللاجئين السوريين في لبنان موجودة في سوريا وليس في لبنان لأن النظام لا يريد عودتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-11

بعد الدولرة كلٌ يغني على ليلاه وكلّ يسعر على ذوقه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:29

بري استقبل أبي رميا وبقرادونيان وبحث معهما الاوضاع العامة وشؤونا تشريعية

LBCI
أمن وقضاء
09:26

روجيه مرشد سعود غادر منزله في القصيبة ولم يعد... هل تعرفون عنه شيئًا؟

LBCI
أخبار لبنان
09:21

وزير التربية يحدد عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الكاثوليكية والارثوذكسية

LBCI
أخبار لبنان
08:52

جنبلاط تلقى برقية جوابية من اردوغان لمواساته بضحايا الزلزال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:29

موفد قطري يزور لبنان الإثنين المقبل (الجمهورية)

LBCI
أخبار دولية
06:59

البابا فرنسيس سيغادر المستشفى غدا

LBCI
أخبار دولية
00:22

ترامب: الاتهام الموجه لي "ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات"

LBCI
أخبار لبنان
09:21

وزير التربية يحدد عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الكاثوليكية والارثوذكسية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:59

في متحف بيروت.. حفلٌ لجوقةِ الاطفال في قرى الاطفال SOS بالتعاون مع كورال الفيحاء

LBCI
أخبار لبنان
07:53

لينارتشيتش: الاتحاد الأوروبي متضامن مع الفئات الأكثر ضعفا

LBCI
أخبار لبنان
03:40

سجيع عطية للـLBCI: اللجان النيابية فعّالة وهي تغطي عجز عمل الحكومة وعمل التشريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

فيرغسون وفينغر أول مدربين ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

ما مصير العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

مبادرة "مستقبل الاستثمار" تنظم قمة تحت عنوان priority في ميامي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

أزمة يواجهها مرضى غسيل الكلى في عدد من المستشفيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

لبنان يقاتل لاعادة النازحين الى سوريا...والمجتمع الدولي لا تنده ما في حدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

الوفد البرلماني اللبناني أنهى زيارته لبروكسيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر كاذب
11:10

ما صحة اعلان سلامة دفع رواتب القطاع العام على سعر صيرفة 40000 ل.ل؟

LBCI
اقتصاد
02:59

ارتفاع سعر البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟

LBCI
خبر عاجل
06:08

مصرف لبنان يجدد العمل بالتعميم رقم 161

LBCI
خبر عاجل
07:44

معلومات للـLBCI: بدء تحويل رواتب موظفي القطاع العام على سعر صيرفة ٦٠ ألفًا إبتداءً من بعد ظهر الجمعة

LBCI
خبر عاجل
11:04

الجزيرة نقلا عن مساعدة وزير الخارجية الأميركي: لبنان ليس لديه مخرج آخر من أزمته سوى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي

LBCI
حال الطقس
01:45

المنخفض الجوي ينحسر اليوم... فكيف سيكون طقس أحد الشعانين؟

LBCI
أخبار لبنان
07:00

وزير المالية يصدر 5 قرارات... ماذا جاء فيها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

هذه هي الزيادات على معاشات القطاع الخاص

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة