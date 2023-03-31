هل تتم دولرة المبالغ التي تُعطى للاجئين السوريين؟

مفوضية اللاجئين تقدمت بطلب منذ فترة لوزارة الشؤون لدولرة المبالغ التي تعطى للاجئين السوريين بالليرة



أفادت معلومات للـLBCI بأن مفوضية اللاجئين تقدمت بطلب منذ فترة لوزارة الشؤون الإجتماعية لدولرة المبالغ التي تعطى للاجئين السوريين بالليرة، على ان تصبح على الشكل التالي: 45$ للعائلة و٢٠$ للفرد .

وبعد رفض الوزارة تقدمت المنظمة بطلب آخر يقضي بأن يكون المبلغ بالليرة لكن رفعه الى حدود الـ١٥ مليون ليرة، بعدما كان المبلغ مليونين و٥٠٠ الف للعائلة ومليون و١٠٠ الف للشخص على ألا يتعدى عدد الأشخاص في العائلة الـ٥.