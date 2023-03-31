سجيع عطية للـLBCI: اللجان النيابية فعّالة وهي تغطي عجز عمل الحكومة وعمل التشريع

أكد رئيس لجنة الأشغال العامة النائب سجيع عطية أن اللجان النيابية فعّالة وناشطة وهي تغطي عجز عمل الحكومة كونها تصريف أعمال وعمل التشريع وغياب السلطة الرقابية.



وبعد اعلان عدم السير بعقد انشاء المبنى الشرقي في مطار بيروت، أعلن عطية أنهم راضون عن النتيجة. وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "النتيجة كانت جيّدة لأنها فتحت المجال لوضع خطة جديدة وآلية عمل جديدة حتّى تتمّ التلزيمات كافة تحت رقابة مسبقة تحكمها الشفافية والمنافسة".

وطمأن النائب سجيع عطية الى أن عمل النافعة سيعود الى طبيعته بدءا من الاسبوع المقبل مع انطلاق عمل فريق المتقاعدين في الاجهزة الامنية الذي أخد التدريبات الكافية لملء الشواغر في المركز الذي يؤمن مداخيل ضخمة للدولة اللبنانية، وهو متوقف عن العمل بسبب التوقيفات التي طالت عدداً كبيراً من الموظفين المتهمين بالفساد وتقاضي الرشى.