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في متحف بيروت.. حفلٌ لجوقةِ الاطفال في قرى الاطفال SOS بالتعاون مع كورال الفيحاء

في متحف بيروت.. حفلٌ لجوقةِ الاطفال في قرى الاطفال SOS بالتعاون مع كورال الفيحاء

أقيمَ في مُتحفِ بيروت الوطني ليلَ الخميس حفلٌ لجوقةِ الاطفال في قرى الاطفال SOS بالتعاون مع كورال الفيحاء، وبرعايةِ وحضور وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد مرتضى.