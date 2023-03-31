لينارتشيتش: الاتحاد الأوروبي متضامن مع الفئات الأكثر ضعفا

لينارتشيتش: الاتحاد الأوروبي متضامن مع الفئات الأكثر ضعفا



في ظلّ تفاقم ازمة النزوح السوري وتأثيراتها السلبية على كل الجوانب الاجتماعية والاقتصاية، جاءت زيارة مفوض الإتحاد الأوروبي لادارة الازمات يانيز لينارتشيتش للبنان.



وفي مؤتمره الصحفي في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، أكد لينارتشيتش على تضامن الاتحاد الأوروبي مع الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد بما في ذلك اللاجئين السوريين واللبنانيين الضعفاء معرباً عن استعداد الاتحاد للمساعدة في إرساء الاستقرار المستقبلي في لبنان.



