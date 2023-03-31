سلوم: هوية لبنان هي بالدواء الجيد لا بتجار الشنط ومافيا التهريب

سلوم: هوية لبنان هي بالدواء الجيد لا بتجار الشنط ومافيا التهريب

شدد نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم خلال افتتاح المؤتمر الصيدلاني المنعقد في جامعة القديس يوسف على "ضرورة التشدد في مكافحة دخول الدواء المزور إلى لبنان والصيدليات والمستوصفات غير الشرعية".



وقال إن "هوية لبنان تكمن في المحافظة على جودة الدواء والإستشفاء، لا بتجار الشنط ومافيا الدواء المهرب"، شاكرًا جهود وزارة الصحة الدائمة، وفق ما أفاد مكتبه الإعلامي.



