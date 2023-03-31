جنبلاط تلقى برقية جوابية من اردوغان لمواساته بضحايا الزلزال

برقية جوابية من اردوغان لجنبلاط

تلقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط برقية جوابية من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، شكره فيها على تعزيته ومواساته بالضحايا الذين سقطوا جراء الزلزال الذي ضرب العديد من المحافظات التركية.