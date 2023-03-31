وزير التربية يحدد عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الكاثوليكية والارثوذكسية

عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الكاثوليكية والارثوذكسية..

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مذكرة حدد فيها عطلة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية الكاثوليكية والارثوذكسية، وجاء في المذكرة :



بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (مرسوم تشكيل الحكومة)،



بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 وتعديلاته ،لا سيما المادة الرابعة منه (تحديد ايام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية )،



استناداً الى احكام المرسوم رقم 5215 تاريخ 27/9/2005(تعيين الاعياد والمناسبات الرسمية)



بناء على القرار رقم 1460/م/2010 تاريخ 7/10/2010 (تحديد العطل المدرسية في المدارس الرسمية على اختلاف انواعها ومراحلها)،



بناء على المذكرة الادارية رقم 10/2023 تاريخ 29/3/2023 الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة باقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية الكاثوليكية والارثوذكسية،



تقفل الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة على اختلاف انواعها ومراحلها، خلال الفترتين التاليتين :



بمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية الكاثوليكية ابتداء من صباح الجمعة الواقع فيه 7 نيسان 2023 ولغاية مساء الاثنين الواقع فيه 10 نيسان 2023.

بمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية الارثوذكسية ابتداء من صباح الجمعة الواقع فيه 14 نيسان 2023 ولغاية مساء الاثنين الواقع فيه 17 نيسان 2023

يمكن لمديري المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الخاصة أن تحدد العطلة موضع البحث فيها إعتباراً من صباح الخميس الواقع فيه 6 نيسان 2023 ولغاية مساء الاثنين الواقع فيه 17 نيسان 2023، وذلك على ضوء ما أنجز من البرامج التعليمية فيها إعتباراً من بدء العام الدراسي الجاري.



وبهذه المناسبة يتقدم وزير التربية والتعليم العالي من جميع العاملين في التربية والتعليم، في القطاعين الرسمي والخاص، بأصدق التمنيات، ويثمن عالياً جهودهم في خلال هذه الفترة للقيام بالدور الوطني المطلوب منهم.