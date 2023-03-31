بري استقبل أبي رميا وبقرادونيان وبحث معهما الاوضاع العامة وشؤونا تشريعية

بري يعرض الاوضاع العامة مع أبي رميا وبقرادونيان



عرض رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤون تشريعية.



واستقبل بري الامين العام لحزب "الطاشناق" النائب هاغوب بقرادونيان، وبحث معه الاوضاع العامة وشؤونا تشريعية.