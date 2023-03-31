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تحويل رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين على سعر صيرفة 60 الفًا

رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين على صيرفة 60 الفًا



علمت الـLBCI ان الدولة اللبنانية بدأت بعد ظهر اليوم الجمعة بتحويل رواتب موظفي القطاع العام وكذلك المتقاعدين على ان يتم احتسابها في السحب من المصارف على سعر صيرفة ستين الفاً.