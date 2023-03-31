راعي ابرشية صيدا المارونية يدين العمل التخريبي في مدافن مسيحية: أهالي صيدا يشددون على العيش الواحد

دان راعي ابرشية صيدا المارونية المطران مارون العمّار العمل التخريبي الذي طال اليوم مدافن مسيحية في منطقة صيدا، مؤكدا الشجب الشديد والاستنكار لتكرار مثل هذه الاعمال التي تثير النعرات ولا تخدم العيش المشترك.



ودعا المطران العمار، في بيان لامانة سر مطرانية صيدا المارونية، أجهزة الدولة الامنية والقضائية الى الكشف عن المتورطين وتوقيفهم وادانتهم، معرباً عن ثقته بأن اهالي صيدا وفعالياتها الأصيلين لا يقبلون بمثل هذه التصرفات ويشددون مثلنا على رسالة العيش الواحد في هذه المنطقة العزيزة.



وشكر المطران العمار كل الفاعليات السياسية والعسكرية التي حضرت أو اتصلت مستنكرة ومتضامنة ومنددة بهذا العمل التخريبي البعيد عن تقاليد اهالي المنطقة.