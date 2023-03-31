الصحة: 82 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة

تقرير وزارة الصحة حول كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا ليوم امس تسجيل 82 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1234705، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.