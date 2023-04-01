شركتا الخليوي ألفا وتاتش بدأتا بتشغيل سنترالات رئيسية عائدة إلى أوجيرو

علمت الـLBCI أن شركتي الخليوي ألفا وتاتش بدأتا بتشغيل سنترالات رئيسية عائدة إلى أوجيرو لتلافي الانقطاع الكلّي في خدمتي التخابر والإنترنت.