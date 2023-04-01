المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو يعلن تعليق الإضراب

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو تعليق الإضراب المعلن وذلك ابتداء من اليوم ولغاية انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء وبناء على ما سيصدر عنها ليبنى على الشيء مقتضاه.