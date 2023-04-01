بعد تعليق أوجيرو إضرابها... القرم يصدر بيانًا

بعد تعليق أوجيرو إضرابها... القرم يصدر بيانًا

نوه وزير الإتصالات المهندس جوني القرم بخطوة نقابة موظفي هيئة "أوجيرو" تعليق الإضراب الذي بدأ الأسبوع الماضي، معتبرًا أنها تنم عن العقلانية والمسؤولية التي يتمتع بها الموظفون، خاصة وأن قطاع أوجيرو يشكل عصب القطاعات الأخرى لإرتباطها به بشكل مباشر، لتتلافى البلاد مع تعليق الإضراب هذا مشاكل كبيرة على كافة الصعد.



وأكد القرم أنه لطالما أكد أن أي قرار يتعلق بزيادة رواتب الموظفين منوط بمجلس الوزراء، مشددًا على أنه سيبقى مصرًا على العمل للوصول بهذا الملف إلى خواتيمه السعيدة لا سيما وأن مطالب الموظفين محقة.



وحذر من خطورة عدم الإلتفات لهذا الملف، مجددًا دعوة مجلس الوزراء إلى الإجتماع فورًا لأجل إقرار المطالب وتفادي إيقاع هيئة "أوجيرو" في المحظور قبل فوات الأوان.



وطمأن القرم موظفي هيئة "أوجيرو" بأنه سيبقى دائمًا معهم وإلى جانبهم لحل هذا الملف، شاكرًا إياهم على التراجع عن الإضراب، مشيرًا إلى أن اجتماعًا سيعقد بينه وبين النقابة يوم الإثنين المقبل لوضع خارطة طريق عملية تحيط الملف من كافة جوانبه.

