لجنة متابعة أوضاع موظفي الإتصالات والملحقين في أوجيرو: لشمولنا في أي قرار تتخذه الحكومة

لجنة متابعة أوضاع موظفي الإتصالات والملحقين في أوجيرو: لشمولنا في أي قرار تتخذه الحكومة



عقدت لجنة متابعة أوضاع موظفي وزارة الإتصالات والملحقين في هيئة أوجيرو إجتماعًا طارئًا تدارس خلاله المجتمعون ما وصلت إليه أحوال موظفي القطاع العام وبخاصة وضع موظفي وزارة الإتصالات والملحقين منهم في هيئة أوجيرو.



وأصدر المجتمعون بيانًا نوهوا فيه بالإضراب الناجح الذي نفذه موظفو هيئة أوجيرو، معلنين التضامن مع مطالبهم المحقة.



واعتبروا أن حقوق العاملين في قطاع الإتصالات (أوجيرو - الخليوي - وزارة الإتصالات) هي وحدة واحدة لا تتجزأ، داعين إلى أن يتم شمل موظفي وزارة الإتصالات في أي قرار سوف تتخذه الحكومة في أول إجتماع لها أسوة بزملائهم في هيئة أوجيرو وبالتزامن معهم، إذ لا يصح أن يعامل موظفو القطاع الواحد إلا بمعيار واحد، وإن كان لا بد من الإضراب للحصول على الحد الأدنى من الحق في العيش الكريم، موظفو وزارة الإتصالات سيحذون حذو موظفي هيئة أوجيرو.