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نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية حذرت من التوقف عن العمل إذا لم يتم تصحيح سعر صيرفة

نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية حذرت من التوقف عن العمل إذا لم يتم تصحيح سعر صيرفة







وقالت في بيان: "في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها ومعاناة الموظفين في المستشفيات الحكومية، وسط الإنهيار المتواصل لسعر صرف الليرة مقابل الدولار، نتفاجأ اليوم بصرف رواتب هؤلاء الموظفين على سعر صيرفة ٩٠ ألف للدولار الواحد، مما جعلهم يخسرون أكثر من نصف رواتبهم، هؤلاء الذين يقدمون أرواحهم ويبذلون حياتهم في سبيل خدمة المرضى، لا يلقون من يعالجهم في مرضهم ومساعدتهم في معيشتهم لضعف التقديمات الإجتماعية والرواتب الضئيلة التي يتقاضونها".



وأضافت: "من هنا جئنا بهذا البيان التحذيري، وبالتنسيق مع الإتحاد العمالي العام، أنه إذا لم يتم تصحيح سعر صيرفة ومعاملتنا كالإدارة العامة، فإننا سنضطر أسفين للتوقف عن العمل في المستشفيات الحكومية كافة".

حذرت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان، من التوقف عن العمل في المستشفيات الحكومية كافة، إذا لم يتم تصحيح سعر صيرفة أسوة بموظفي الإدارة العامة.وقالت في بيان: "في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها ومعاناة الموظفين في المستشفيات الحكومية، وسط الإنهيار المتواصل لسعر صرف الليرة مقابل الدولار، نتفاجأ اليوم بصرف رواتب هؤلاء الموظفين على سعر صيرفة ٩٠ ألف للدولار الواحد، مما جعلهم يخسرون أكثر من نصف رواتبهم، هؤلاء الذين يقدمون أرواحهم ويبذلون حياتهم في سبيل خدمة المرضى، لا يلقون من يعالجهم في مرضهم ومساعدتهم في معيشتهم لضعف التقديمات الإجتماعية والرواتب الضئيلة التي يتقاضونها".وأضافت: "من هنا جئنا بهذا البيان التحذيري، وبالتنسيق مع الإتحاد العمالي العام، أنه إذا لم يتم تصحيح سعر صيرفة ومعاملتنا كالإدارة العامة، فإننا سنضطر أسفين للتوقف عن العمل في المستشفيات الحكومية كافة".