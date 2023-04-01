سرقة خط التوتر العالي في محلة عزمان على طول أوتوستراد المنية الدولي

أقدم مجهولون على سرقة خط التوتر العالي في محلة عزمان على طول أوتوستراد المنية الدولي مقابل قائمقامية قضاء المنية - الضنية في بلدة دير عمار، ما أدى إلى إنقطاع الكهرباء عن عدد من الأحياء السكنية في البلدة وبلدات مركبتا وعزقي وعيون السمك، حيث يصلها الخط.



وطالب الأهالي بفتح تحقيق لمعرفة هوية الفاعلين و إنزال أشد العقوبات فيهم.



اثر ذلك، أجرى رئيس إتحاد بلديات المنية رئيس بلدية دير عمار خالد الدهيبي اتصالاً بمصلحة الصيانة في مؤسسة كهرباء لبنان، وجرى التأكيد على إعادة تركيب بدل الكابلات المسروقة خلال اليومين المقبلين، كي لا تبقى الأحياء والبلدات محرومة من الكهرباء.