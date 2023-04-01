جعجع: محور الممانعة تسلم الرئاسة مرة ودمر البلد ألف مرة ومرة

جعجع: محور الممانعة تسلم الرئاسة مرة ودمر البلد ألف مرة ومرة

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن محور الممانعة تسلم الرئاسة مرة ودمر البلد الف مرة ومرة.



وقال إنه حان الوقت كي يبتعد ويفسح المجال أمام اللبنانيين الشرفاء الإِصلاحيين السياديين ليخرجوا الشعب من هذا الآتون الذي تسبب به هذا المحور، بدل أن يسعى إلى حوارات لطرح مرشحين والإتيان برؤساء.