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الراعي في أحد الشعانين: السياسي الحقيقي خادم وعندما لا يكون خادمًا فهو سياسي سيء
أخبار لبنان
2023-04-02 | 04:48
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الراعي في أحد الشعانين: السياسي الحقيقي خادم وعندما لا يكون خادمًا فهو سياسي سيء
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الراعي في أحد الشعانين: السياسي الحقيقي خادم وعندما لا يكون خادمًا فهو سياسي سيء
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس احد الشعانين على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي "كابيلا القيامة"، عاونه فيه المطرانان حنا علوان وانطوان عوكر، أمين سر البطريرك الاب هادي ضو، رئيس مزار سيدة لبنان _حريصا الأب فادي تابت، في حضور حشد من الفاعليات والمؤمنين.
وقال الراعي في عظته "لا يستطيع المسيحي، وبخاصة إذا كان ذا مسؤولية مدنية عامة، أن يكون مسيحيا حقا إذا لم يلتزم بهذه الركائز الأربعة للملوكية. إذا كنت شريكا للمسيح الملك في ملوكيته، بات من واجبك هذا الإلتزام. ما أجمل رجال السياسة الملتزمين قبل كل شيء بقول الحقيقة، وعيش المحبة، والتحرر من العبوديات، وبناء السلام! ما أجملهم إذا أدركوا بمشاركتهم في ملوكية المسيح، أن السلطة الموكولة إليهم هي خدمة لا تسلط، وأنهم بالسلطة ليسوا أسيادا بل خدام الناس للخير العام. فالسياسي الحقيقي خادم. وعندما لا يكون خادما فهو سياسي سيء، بل ليس سياسيا، لأن السياسة فن شريف لخدمة الخير العام. بهذه الصفة هو مدعو ليدمر في ذاته خطيئة الفساد والمصلحة الخاصة والأنانية والمكاسب غير المشروعة والتعدي على المال العام، ثم يلتزم خدمة المحبة والعدالة وخير الإنسان. وليعلم السياسيون وعلى رأسهم نواب الأمة أن ضامن السياسة الصالحة هو انتخاب رئيس للجمهورية يحمل هذه المواصفات لتنتظم معه المؤسسات الدستورية".
واضاف "بهذه الروح نستعد مع النواب المسيحيين للخلوة الروحية صباح الأربعاء المقبل 5 نيسان الحالي في مركز بيت عنيا في ظل سيدة لبنان-حريصا. نستمع خلالها إلى كلام الله في تأملين، ونكرس الباقي للصلاة والصوم والتأمل والتوبة، وننهي بالقداس الإلهي مع المناولة الفصحية. فنصلي معا من أجل لبنان وخلاصه من أزماته السياسية والإقتصادية والمالية والمعيشية. إنا بالإتكال على صلاتكم، نسأل الله أن يتقبل هذه الخلوة ويباركها بنعمة بركاته".
أخبار لبنان
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