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رعد: لضرورة انتخاب رئيس للجمهورية من دون انتظار الاوامر الخارجية
أخبار لبنان
2023-04-02 | 06:10
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رعد: لضرورة انتخاب رئيس للجمهورية من دون انتظار الاوامر الخارجية
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رعد: لضرورة انتخاب رئيس للجمهورية من دون انتظار الاوامر الخارجية
دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد كل القوى السياسية الى التفاهم الوطني والتفكير الجدّي بالمصلحة الوطنية من أجل إنقاذ البلد.
ولفت في احتفال لذكرى مرور ثلاثة أيام على استشهاد الشهيدين محمد حرب وزيد شبيب الى " ضرورة وأهمية انتخاب رئيس للجمهورية من دون انتظار الاوامر الخارجية".
وقال رعد "لسنا طامحين إلى تسلّم سلطة في هذا البلد لكن حريصون أن تأتي سلطة تستجيب لتطلعات الناس، ولا نريدُ تفرّداً في إدارة شؤون الناس بل نحرص على شراكة الآخرين في إدارة هذه الشؤون لنضمن حُسن التعامل مع الناس وحُسن بناء الدولة".
وأضاف "لا نريد دولة تقوم على التسوّل، وسأل أين انتاجنا المحلي واقتصادنا القوي ؟ أين سياساتنا الدفاعية والخارجية القوية والمحترمة والتي تفرض إحترام الموقف اللبناني".
وتابع "لا تنهض الدولة بعملِ جناح بل تحتاج إلى جهود كلّ المواطنين وكل القوى السياسية".
وأشار رعد إلى أن "البلد لا تنهض دولته على قواعد من الكراهية والبغضاء فيما بين أبنائه".
وقال "تعالوا نتصارح لنقيم بلداً قويًّا محترماً يحفظ مصالح كلّ الناس من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ، تعالوا لنتشارك في الدفاع عن بلدنا كلٌّ من موقعه وحيث يقدر ، تعالوا من أن نمنع الأجنبي من أن يتدخل في رسم سياساتنا الإقتصادية والإجتماعية والتربوية".
وأكد رعد أن المدخل إلى إعادة بناء مثل هذه الدولة هو انتخاب رئيس للجمهورية ونحن دعمنا مرشّحاً قادراً على أن يعبر بالبلد في هذه المرحلة بأكثر ما يمكن أن يتوهم المرء من إنجازات وبأقل ما يمكن أن يدفع من ضريبة .
وقال " منفتحون على الحوار مع الآخرين لكن أين هو المرشّح الآخر حتى الآن الطرف الآخر لم يقدّم ولم يدعم مرشّحاً له واضحاً ، هم يعطلون ويؤخرون هذا الإستحقاق ويراهنون على وصول كلمة سرّ من الخارج للبدء في هذا الإستحقاق ، ونحن لا نراهن على الخارج بل نراهن على دعاء المخلصين من أبناء شعبنا ."
أخبار لبنان
رعد
رئيس للجمهورية
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