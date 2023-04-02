بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك أمل الشفاء من الاوجاع في وطن أكلته نيران الكراهية

بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك أمل الشفاء من الاوجاع في وطن أكلته نيران الكراهية

أمل بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، رافائيل بدروس ميناسيان كاثوليكوس، في قداس أحد الشعانين في كنيسة المخلص برج حمود، الشفاء من الاوجاع والالام في وطن أكلته نيران الكراهية، وهزته الاستغلاليات والأنانية والسرقات، وغاب عنه أبسط حق من حقوق مواطنيه.