أحد الشعانين في كاتدرائية القديس بولس في حريصا...سيدي: أسياد الأرض يضحون بناسهم

أحد الشعانين في كاتدرائية القديس بولس في حريصا...سيدي: أسياد الأرض يضحون بناسهم

في كاتدرائية القديس بولس في حريصا, ترأس الرئيس العام لجمعية المرسلين البولسيين, مروان سيدي, أحد الشعانين لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي.



وقد شددت العظة على ان أسياد الأرض يضحون بناسهم ليحافظوا على كراسيهم، وان اسياد الناس يحرمون الرعية من الارزاق ويحتكرون الثروات ويقطرونها في زمن الانتخابات لتبقى لهم السيطرة المادية.