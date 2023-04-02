وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية في بيروت للقاء عدد من المسؤولين

وصل مساء اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز الخليفي في زيارة إلى لبنان تستمر يومًا واحدًا يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين اللبنانيين، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وكان في استقباله على أرض المطار السفير القطري في لبنان إبراهيم عبد العزيز السهلاوي ومديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السيدة عبير العلي.