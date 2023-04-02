خلف: أين أنتم يا نواب الأمة؟

خلف: أين أنتم يا نواب الأمة؟

غرد النائب ملحم خلف عبر حسابه على تويتر: "في اليوم ٧٤ على تواجدنا المتواصل في قاعة المجلس النيابي تنفيذًا للمادة ٧٤ من الدستور، نذكر النواب الـ١٢٨ بأحكام تلك المادة: "إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو إستقالته أو سبب آخر، فلأجل إنتخاب الخلف يجتمع المجلس فورًا بحكم القانون."



وسأل: "أين أنتم يا نواب الأُمة؟"