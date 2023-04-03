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بوشكيان: جلسة حكومية بين الأربعاء والخميس
أخبار لبنان
2023-04-03 | 01:44
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بوشكيان: جلسة حكومية بين الأربعاء والخميس
بوشكيان: جلسة حكومية بين الأربعاء والخميس
كشف وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال النائب جورج بوشكيان في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، عن انعقاد جلسة حكومية بين الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع.
وعن مسألة رفع رواتب موظفي القطاع العام، أكد أن "الزيادة قائمة ولكن الأرقام ليست نهائيّة بعد"، موضحا أن "النقطة الأساسية اليوم هي معرفة إيرادات الدولة ومداخيلها منعا لأي خطوة تؤثر سلبا في المستقبل على الاقتصاد".
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