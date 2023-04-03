غسان سكاف للـLBCI: هناك غموض حول زيارة فرنجية الى فرنسا

غسان سكاف للـLBCI: أخشى أن نصل في الآخير الى توافق على حساب المواصفات التي وضعناها



أكّد النائب غسان سكاف أن هناك غموضاً حول زيارة رئيس تيار المرده سليمان فرنجية الى فرنسا.



ورأى أن هناك موقفًا سعوديًا متشددًا وموقفًا آخر يمثلّه حزب الله متشدّدًا أيضًا، وأشار الى أنه تم طرح العديد من الاسماء، قائلاً: "مع إطالة الشغور الاسماء التي تطرح اليوم تحرق غدا وأخشى أن نصل في الآخير الى توافق على حساب المواصفات التي وضعناها".



وشدد في حديث في برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، على وجوب استغلال الهدوء الإقليمي والجو الإيجابي للبننة الاستحقاق الرئاسي.



ولفت الى أنه يجب على النواب المترددين أن يختاروا رئيسًا، معتبرًا أن أحد اسباب التعطيل هو تشتت المعارضة في اختيار أحد الاسماء.



وقال في السياق: "لن تستطيع المعارضة أن تطرح عدة أسماء وتتوقع أن يفوز أحدها، اليوم الممانعة لديها شخص واحد ويجب على المعارضة أن تختار إسمًا".



ورأى أن الوزير السابق جهاد أزعور لديه حظوظ بالوصول الى سدة الرئاسة ولكن هناك بعض العوامل الداخلية التي تمنعه.



وقال في سياق آخر: "أعلم أن القوات اللبنانية تؤيد صلاح حنين ولكن لا تدعمه بالمطلق".