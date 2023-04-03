مولوي يحدّد المواعيد: لتأمين الاعتمادات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية...

مولوي: الوزارة جاهزة للانتخابات البلدية والاختيارية...ولتأمين الاعتمادات

شدد وزير الداخلية بسام المولوي على ضرورة اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، لافتا الى أن الوزارة جاهزة لذلك وتلتزم بالقانون.



وقال خلال مؤتمر صحافي: "ملزمون بدعوة الهيئات الناخبة وبدأنا بتحضير قوائم الناخبين منذ شهر تشرين الثاني، واليوم أو غداً نصدر التعاميم اللازمة بخصوص الترشيح".



وكرر طلبه بتأمين الاعتمادات اللازمة لخوض الانتخابات.

واشار الى أنه من المفترض أن تبدأ الانتخابات البلدية في الشمال في 7 ايار ، وفي جبل لبنان في 14 وفي بيروت والبقاع في 21 ايار وفي الجنوب في 28 ايار المقبل.