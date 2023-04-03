جولة للوفد القطري على المرجعيات السياسية في لبنان

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي في السرايا.

وشدد رئيس الحكومة على العلاقات الوطيدة التي تربط لبنان وقطر على المستويات كافة، مشيدا "بالمساهمات القطرية في مساعدة لبنان على الصعوبات التي يمر بها سياسيا واقتصاديا"، وجدد "التقدير لدعم قطر الجيش في هده المرحلة العصيبة بما يمكّنه من القيام بمسؤولياته". كما عرض رئيس الحكومة الوضع الراهن في لبنان والجهود التي تبذلها الحكومة في معالجة الملفات الطارئة وفق ما يتيحه الدستور في مرحلة تصريف الاعمال.وجدد التأكيد "أن مدخل الحل للازمات التي يعاني منها لبنان يكمن في انتخاب رئيس جديد في اسرع وقت".ولاحقا، توجه الوفد القطري الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.