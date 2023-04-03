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وزير الزراعة: الروزنامة الزراعية بين اي دولة ودولة هي محض اتفاقات ثنائية.. ماذا عن الأمن الغذائي؟

أخبار لبنان
2023-04-03 | 05:06
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وزير الزراعة: الروزنامة الزراعية بين اي دولة ودولة هي محض اتفاقات ثنائية.. ماذا عن الأمن الغذائي؟
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وزير الزراعة: الروزنامة الزراعية بين اي دولة ودولة هي محض اتفاقات ثنائية.. ماذا عن الأمن الغذائي؟

وزير الزراعة: الروزنامة الزراعية بين اي دولة ودولة هي محض اتفاقات ثنائية.. ماذا عن الأمن الغذائي؟

اعلن وزير الزراعة عباس الحاج حسن بعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي: "وضعت ميقاتي في تفاصيل اللقاء الأخير الذي جمع وزراء الزراعة العرب الأربعة  العراقي، الأردني، السوري واللبناني في العاصمة السورية دمشق، وتمخض عن هذه اللقاءات توقيع مذكرة تفاهم رباعية لتسهيل انسيابية المنتجات الزراعية بين الدول الأربع وتفكيك كل العقد التي تحد من هذه الانسيابية. وتم الإتفاق أيضا ان يكون هناك لقاء قريب يعمل عليه ان شاء الله مع وزراء الزراعة والنقل العرب لتذليل كل العقبات في ما خص عملية الترانزيت بين هذه الدول الأربع". 

وردا على سؤال عن تغيير الرزنامة الزراعية بين الدول الأربع قال: " لا ابدا، فمذكرة التفاهم لم تستهدف تحسين أو تعديل الاتفاقات الثنائية بل بالعكس هي جاءت مكملة وتأتي في إطار ان يكون هناك تكامل عربي في هذا الإطار. اتمنى وبشكل شخصي، كما تمنى الوزراء الذين كانوا في دمشق، ان تشمل كل وزراء الزراعة العرب. وطبعا ان الروزنامة الزراعية بين اي دولة ودولة هي محض اتفاقات ثنائية ونتمنى بأن يكون هناك روزنامة زراعية ثلاثية ورباعية ولكن الأولى اليوم ان نتكلم عن تفعيل الروزنامات بين لبنان وباقي الدول، نتحدث اليوم عن روزنامة زراعية مضبوطة الإيقاع ولا يوجد تغيير في اي روزنامة زراعية بيننا وبين الدول الشقيقة".

وعن التخوف على الأمن الغذائي لبناني، قال: "اذا لم نتخوف نكون قد وضعنا أنفسنا في مكان غير صحيح، الأولى ان نتخوف من اهتزاز الأمن الغذائي، وهذا لا يعني انه مهتز اليوم ولكن في لحظة يمكن ان يهتز فيما لو ترهلت الأمور، اتحدث عن الإدارة بشكل عام والقطاعات التجارية والزراعية والصناعية، واكرر بأن الأمن الغذائي مهدد في المنطقة كلها وفي العالم، ونحن نعمل في إطار تحويل اقتصادنا من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج ونحن نضع الأسس الحقيقية الأساسية من خلال تفعيل العمل البيني داخليا وتحسين علاقاتنا مع دول الجوار، ونحن نشهد عاصفة إيجابية جدا من العلاقات العربية -العربية والعربية مع كل دول المنطقة نأمل أن تنعكس إيجابيا على الواقع اللبناني اكان في السياسة أو الاقتصاد".

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