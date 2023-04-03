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أكاديمية بشير الجميل تختتم الدورة الأولى من المستوى الثاني

أخبار لبنان
2023-04-03 | 05:39
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أكاديمية بشير الجميل تختتم الدورة الأولى من المستوى الثاني
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أكاديمية بشير الجميل تختتم الدورة الأولى من المستوى الثاني

أكاديمية بشير الجميل تختتم الدورة الأولى من المستوى الثاني التي شارك فيها ١٦ خريجًا وخريجة من المستوى الأول

اختتمت أكاديمية بشير الجميل الدورة الأولى من المستوى الثاني التي شارك فيها ١٦ خريجًا وخريجة من المستوى الأول.

وصدر عنها البيان التالي:

"بعد النجاحات المتتالية للمستوى الأول لأكاديمية بشير الجميل الذي عنوانه: "بشير من الذاكرة الى الواقع"، ها هي الأكاديمية تختتم الدورة الأولى من المستوى الثاني التي شارك فيها ١٦ خريجًا وخريجة من المستوى الأول. عناوين المستوى الثاني تنطلق من عدم فقدان الأمل ببناء وطن، والقدرة على استنهاض نخب شبابه وأجياله، وتطوير القدرات الشخصية القيادية ذات الأخلاق والمناقبية في التعاطي مع الآخر أكان على المستوى الشخصي أو في سبيل المصلحة العامة، والملتزمة بأصول وأدبيات الحوار والنقاش، وبالتالي الوصول الى مجتمع لبناني صحيح كما أراده بشير. 

عشر محاضرات، ألقاها نخبة من الأساتذة المتمرسين في المجالين الأكاديمي والعملي، واضعين علمهم وخبراتهم في سبيل تطوير قدرات الطلاب ومواهبهم، ودائماً بالارتكاز على تجربة بشير النضالية. وتخلل كل محاضرة مشاركة وتفاعل من قبل المشاركين الذين قاموا أيضاً بإعداد بحث تطبيقي من بعد كل محاضرة. وكان الهدف الرئيسي  من المستوى الثاني هو بناء المواطن الخلوق، وتزويده بمعلومات وخبرات ضمن  إطار تاريخي وسياسي واضح،  ما يسمح له بتكوين أفكار سليمة وبناء الحجج المنطقية. 

كما تمنح الأكاديمية الأفراد، من خلال ما تقدمه في المستوى الثاني، الفرصة لترجمة أفكارهم ضمن آليات وسياسات واضحة وكيفية طرحها في الإعلام بموضوعية وجدلية ممنهجة ملتزمين بأصول و أدبيات الحوار والنقاش. 

كما اعتبر رئيس الأكاديمية المهندس الفراد الماضي أن تنشئة الفرد هو حجر الأساس لبناء أي مجتمع، فالأكاديمية تسعى لتخريج جيل جديد  يفكر بمستقبله، منقياً ذاكرته من الأحقاد ومصححاً لأخطائه، لديه القدرة على طرح وتنفيذ أفكار تبني دولة، الدولة التي حلم بها البشير ونفذها في ٢١ يوم، والتي تدافع عن لبنان مساحة حرية".

أخبار لبنان

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