بري استقبل وزير الدولة في الخارجية القطرية وبحثا في المستجدات في لبنان والمنطقة

بري استقبل وزير الدولة في الخارجية القطرية..



بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزارة الخارجية في دولة قطر محمد بن عبد العزيز الخليفي في الاوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر وسبل تعزيزها وتطويرها.



وكان بري قد استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الدولة في وزارة الخارجية في دولة قطر محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق، في حضور السفير القطري لدى لبنان إبراهيم السهلاوي.

