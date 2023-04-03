تحرّك لتجمع نقابة الصحافة البديلة ضد استدعاء جهاز امن الدولة جان قصير وموقع ميغافون

حتجاجاً على التعرّض لحرية الصحافة, نفّذ تجمع نقابة الصحافة البديلة تحركا احتجاجيا امام قصر العدل في بيروت ضد استدعاء جهاز امن الدولة للاعلامي جان قصير في منصة ميغافون للمثول أمامه يوم الجمعة الماضي, والتحقيق معه على خلفية إشارة تحقيق صادرة من مدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.



هذا ودعا تجمع نقابة الصحافة البديلة الى تحرك الخميس 6 نيسان تضامنا مع رئيسة تحرير "مصدر عام"، لارا بيطار، التي ستمثل أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية.



وذكر التجمع القضاء انه سلطةً مستقلة واجبُها حماية الحق العام وحقوق الناس والحريات العامة وتكريس ثقافة المحاسبة.