اتفاق بين نقابة اطباء لبنان في بيروت وشركات ادارة التأمين

على ماذا تنصّ الاتفاقية؟

بعد نحو السنتين من المعاناة بين المريض والمستشفيات والأطباء بالاضافة الى شركات التأمين، أعلن نقيب أطباء لبنان في بيروت عن وثيقة تفاهم بين النقابة وشركات الادارات الطبية TPA، بحيث تتقاضى شركات التأمين ثمن البوليصة بالدولار الاميركي الفريش، ويتقاضى الطبيب بدل أتباعه بالفريش دولار أيضا بنسب مئوية سترتفع تدريجيا في الأشهر المقبلة.