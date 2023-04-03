الجميل بعد لقاء وزير الدولة القطري: لبنان بحاجة إلى دعم عربي ومن قال إن هناك مبادرة فرنسية في موضوع فرنجية؟

ثمّن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الموقف القطري وتمسّكه بلبنان سيّد مستقل وبدولة القانون بدعم من المملكة العربية السعودية، بظل النهضة الحاصلة في الدول العربية على صعيد محاربة الفساد والنمو، مؤكدا أن لبنان يجب ان يسير بهذه المعايير.



وشدد الجميل، بعد لقائه وزير الدولة القطري محمد عبد العزيز الخليفي، على أن لبنان بحاجة إلى دعم عربي على كافة الاصعدة.



وقال الجميل:" نحن حدّدنا الثوابت فلا نقبل برئيس للجمهورية خاضع لإرادة السلاح ويبقي لبنان معزولاً عن محيطه العربي، أو رئيس لا يفهم بالاقتصاد والإصلاح ولا يستطيع إنقاذنا من الكارثة".



وأكد أن ما يهمنا هو الضمانات المنوطة بالشخص الذي سننتخبه، فقبل صدور موقف علني وبرنامج ترشيح واضح لا يمكن ان نصوّت لمجهول.



وسأل الجميل:" من قال إن هناك مبادرة فرنسية في موضوع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية؟"، مشيرا إلى أن الفرنسيين على تواصل مع الجميع.