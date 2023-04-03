الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
20
o
متن
22
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
20
o
متن
22
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر ربطة الخبز
أخبار لبنان
2023-04-03 | 09:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر ربطة الخبز
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر ربطة الخبز
حددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر الخبز كالآتي:
- ربطة الخبز المتوسطة ٨٢٨ غراما ب٣٧٠٠٠ ليرة .
- ربطة الخبز الكبيرة ١٠٤٩ غراما ب٤٥٠٠٠ ليرة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
وزارة الاقتصاد
ربطة الخبز
التالي
مصادر لـ "الشرق الأوسط": ترقب اقتراح بإجراء تعديلات بشأن السحوبات المصرفية
شعبة المعلومات توقف المشتبه به بالإعتداء على الصحافية البريطانية في بيروت
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:04
بيان توضيحي من شركة تاتش
أخبار لبنان
12:04
بيان توضيحي من شركة تاتش
0
أخبار دولية
11:59
زلزال بقوة 6.1 درجات قبالة جزيرة سومطرة الأندونيسية
أخبار دولية
11:59
زلزال بقوة 6.1 درجات قبالة جزيرة سومطرة الأندونيسية
0
أخبار دولية
11:58
الصحافي الأميركي الموقوف في روسيا يستأنف قرار حبسه احتياطياً
أخبار دولية
11:58
الصحافي الأميركي الموقوف في روسيا يستأنف قرار حبسه احتياطياً
0
آخر الأخبار
11:33
المرصد الأميركي: زلزال بقوة 6.1 درجات قبالة جزيرة سومطرة الاندونيسية
آخر الأخبار
11:33
المرصد الأميركي: زلزال بقوة 6.1 درجات قبالة جزيرة سومطرة الاندونيسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:04
بيان توضيحي من شركة تاتش
أخبار لبنان
12:04
بيان توضيحي من شركة تاتش
0
أمن وقضاء
11:21
تفاصيل توقيف الفاعل الذي اعتدى وحاول اغتصاب الصحافيّة البريطانيّة من قبل شعبة المعلومات
أمن وقضاء
11:21
تفاصيل توقيف الفاعل الذي اعتدى وحاول اغتصاب الصحافيّة البريطانيّة من قبل شعبة المعلومات
0
أخبار لبنان
10:36
الحلبي ترأس اجتماعا إداريا تربويا لإنقاذ العام الدراسي
أخبار لبنان
10:36
الحلبي ترأس اجتماعا إداريا تربويا لإنقاذ العام الدراسي
0
أمن وقضاء
09:58
دخلا مدافن الطائفة المسيحيّة في صيدا وحطّما رموزًا دينيّة.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما
أمن وقضاء
09:58
دخلا مدافن الطائفة المسيحيّة في صيدا وحطّما رموزًا دينيّة.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:36
الحلبي ترأس اجتماعا إداريا تربويا لإنقاذ العام الدراسي
أخبار لبنان
10:36
الحلبي ترأس اجتماعا إداريا تربويا لإنقاذ العام الدراسي
0
أخبار لبنان
09:14
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر ربطة الخبز
أخبار لبنان
09:14
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر ربطة الخبز
0
أمن وقضاء
16:12
شعبة المعلومات توقف المشتبه به بالإعتداء على الصحافية البريطانية في بيروت
أمن وقضاء
16:12
شعبة المعلومات توقف المشتبه به بالإعتداء على الصحافية البريطانية في بيروت
0
خبر كاذب
04:52
هل فعلاً تساقط المطر الحمضي في أوهايو؟
خبر كاذب
04:52
هل فعلاً تساقط المطر الحمضي في أوهايو؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
10:33
جولة على أبرز نتائج الدوريات الاوروبية لكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
10:33
جولة على أبرز نتائج الدوريات الاوروبية لكرة القدم
0
أخبار لبنان
08:25
اتفاق بين نقابة اطباء لبنان في بيروت وشركات ادارة التأمين
أخبار لبنان
08:25
اتفاق بين نقابة اطباء لبنان في بيروت وشركات ادارة التأمين
0
أخبار لبنان
06:09
حاصباني: لتُفتح أبواب مجلس النواب وتُفك القيود....وماذا قال عن زيارة فرنجية إلى باريس؟
أخبار لبنان
06:09
حاصباني: لتُفتح أبواب مجلس النواب وتُفك القيود....وماذا قال عن زيارة فرنجية إلى باريس؟
0
أخبار لبنان
05:03
جولة للوفد القطري على المرجعيات السياسية في لبنان
أخبار لبنان
05:03
جولة للوفد القطري على المرجعيات السياسية في لبنان
0
أخبار لبنان
04:10
مولوي يحدّد المواعيد: لتأمين الاعتمادات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية...
أخبار لبنان
04:10
مولوي يحدّد المواعيد: لتأمين الاعتمادات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية...
0
تقارير نشرة الاخبار
01:49
في اليوم العالمي للتوحّد.. مع الحب لا شيء مستحيلاً
تقارير نشرة الاخبار
01:49
في اليوم العالمي للتوحّد.. مع الحب لا شيء مستحيلاً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خطوط خلوية غير شرعية... خطر أمني وأرباح غير مشروعة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خطوط خلوية غير شرعية... خطر أمني وأرباح غير مشروعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
اللبنانية كريستا ماريا تغني في مرحلة حاسمة في La Voix الكندي
تقارير نشرة الاخبار
13:28
اللبنانية كريستا ماريا تغني في مرحلة حاسمة في La Voix الكندي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إنتظار لنتائج زيارة سليمان فرنجية الباريسية.. وموفد قطري في بيروت الاثنين
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إنتظار لنتائج زيارة سليمان فرنجية الباريسية.. وموفد قطري في بيروت الاثنين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
06:51
انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..
اقتصاد
06:51
انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..
2
اقتصاد
02:06
انخفاض بأسعار المحروقات..
اقتصاد
02:06
انخفاض بأسعار المحروقات..
3
أخبار لبنان
09:14
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر ربطة الخبز
أخبار لبنان
09:14
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر ربطة الخبز
4
فنّ
05:09
نانسي عجرم تحتفل مع بناتها بأحد الشعانين.. وتتلقى تعليقات مُستفزة: "هل هي مسيحية؟"
فنّ
05:09
نانسي عجرم تحتفل مع بناتها بأحد الشعانين.. وتتلقى تعليقات مُستفزة: "هل هي مسيحية؟"
5
أمن وقضاء
16:12
شعبة المعلومات توقف المشتبه به بالإعتداء على الصحافية البريطانية في بيروت
أمن وقضاء
16:12
شعبة المعلومات توقف المشتبه به بالإعتداء على الصحافية البريطانية في بيروت
6
أخبار لبنان
04:10
مولوي يحدّد المواعيد: لتأمين الاعتمادات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية...
أخبار لبنان
04:10
مولوي يحدّد المواعيد: لتأمين الاعتمادات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية...
7
خبر عاجل
08:19
الجميل بعد لقاء الوفد القطري: من قال إن هناك مبادرة فرنسية في موضوع سليمان فرنجية؟ فالفرنسيون على تواصل مع الجميع واليوم لم ندخل في طرح الاسماء للرئاسة
خبر عاجل
08:19
الجميل بعد لقاء الوفد القطري: من قال إن هناك مبادرة فرنسية في موضوع سليمان فرنجية؟ فالفرنسيون على تواصل مع الجميع واليوم لم ندخل في طرح الاسماء للرئاسة
8
اقتصاد
08:38
الخليل: احتساب رواتب القطاع العام على 90 ألف مرتبط باجراءات مصرفية تمت قبل الاتفاق على سعر 60 الف
اقتصاد
08:38
الخليل: احتساب رواتب القطاع العام على 90 ألف مرتبط باجراءات مصرفية تمت قبل الاتفاق على سعر 60 الف
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store