الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لقاء بين فرنجية وحزب الله مساء الاثنين.. ماذا في تفاصيله؟
أخبار لبنان
2023-04-03 | 12:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لقاء بين فرنجية وحزب الله مساء الاثنين.. ماذا في تفاصيله؟
ماذا في تفاصيله؟
علمت الـLBCI ان لقاءً ينعقد بين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وحزب الله مساء الاثنين في لقاء يعقد بعيداً عن الاعلام حيث يضع فرنجيه الحزب في تفاصيل زيارته الى فرنسا، علما ان فرنجية كان تواصل فورعودته من باريس مع المسؤولين في الحزب ووضعهم بأجواء هذه الزيارة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
لقاء
فرنجية
حزب الله
التالي
ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة
أسرار الصحف 03-04-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:48
الجميل بعد لقاء وزير الدولة القطري: لبنان بحاجة إلى دعم عربي ومن قال إن هناك مبادرة فرنسية في موضوع فرنجية؟
أخبار لبنان
08:48
الجميل بعد لقاء وزير الدولة القطري: لبنان بحاجة إلى دعم عربي ومن قال إن هناك مبادرة فرنسية في موضوع فرنجية؟
0
خبر عاجل
08:19
الجميل بعد لقاء الوفد القطري: من قال إن هناك مبادرة فرنسية في موضوع سليمان فرنجية؟ فالفرنسيون على تواصل مع الجميع واليوم لم ندخل في طرح الاسماء للرئاسة
خبر عاجل
08:19
الجميل بعد لقاء الوفد القطري: من قال إن هناك مبادرة فرنسية في موضوع سليمان فرنجية؟ فالفرنسيون على تواصل مع الجميع واليوم لم ندخل في طرح الاسماء للرئاسة
0
أخبار لبنان
2023-03-11
أبو ناضر للـLBCI: ثمة تناغم بين الجو الفرنسي والجو الذي يخلقه حزب الله في ما خص فرنجية
أخبار لبنان
2023-03-11
أبو ناضر للـLBCI: ثمة تناغم بين الجو الفرنسي والجو الذي يخلقه حزب الله في ما خص فرنجية
0
صحف اليوم
2023-03-09
مبادرة من فرنجية لتحريك الصورة التي بدأت مع حسم ثنائي أمل-حزب الله تأييده له (الجمهورية)
صحف اليوم
2023-03-09
مبادرة من فرنجية لتحريك الصورة التي بدأت مع حسم ثنائي أمل-حزب الله تأييده له (الجمهورية)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:59
لقاء بين الراعي والوزير القطري أكد أهمية استقرار لبنان ووحدته
أخبار لبنان
13:59
لقاء بين الراعي والوزير القطري أكد أهمية استقرار لبنان ووحدته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها قانوناً فهل ترجئها السياسة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها قانوناً فهل ترجئها السياسة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حركة قطرية باتجاه لبنان... فهل تمهّد لمخرج على مستوى رئاسة الجمهورية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حركة قطرية باتجاه لبنان... فهل تمهّد لمخرج على مستوى رئاسة الجمهورية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
اتفاق جديد بين الأطباء وشركات التأمين...كيف يستفيد منه المواطن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
اتفاق جديد بين الأطباء وشركات التأمين...كيف يستفيد منه المواطن؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
04:58
كارلا حداد وقعت ضحية عملية نصب واحتيال... والمبلغ وصل الى 150 ألف دولار أميركي (فيديو)
فنّ
04:58
كارلا حداد وقعت ضحية عملية نصب واحتيال... والمبلغ وصل الى 150 ألف دولار أميركي (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
بين ايران والسعودية... هذا هو مصير المحطات الحوثية في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:21
بين ايران والسعودية... هذا هو مصير المحطات الحوثية في لبنان
0
أخبار دولية
07:07
الفيليبين تحدد أربع قواعد عسكرية إضافية يمكن للولايات المتحدة استخدامها
أخبار دولية
07:07
الفيليبين تحدد أربع قواعد عسكرية إضافية يمكن للولايات المتحدة استخدامها
0
اقتصاد
02:06
انخفاض بأسعار المحروقات..
اقتصاد
02:06
انخفاض بأسعار المحروقات..
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
شرطة نيويورك في حال تأهب تحسبا لمثول ترامب أمام المحكمة الثلاثاء
تقارير نشرة الاخبار
13:49
شرطة نيويورك في حال تأهب تحسبا لمثول ترامب أمام المحكمة الثلاثاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها قانوناً فهل ترجئها السياسة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها قانوناً فهل ترجئها السياسة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حركة قطرية باتجاه لبنان... فهل تمهّد لمخرج على مستوى رئاسة الجمهورية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حركة قطرية باتجاه لبنان... فهل تمهّد لمخرج على مستوى رئاسة الجمهورية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
اتفاق جديد بين الأطباء وشركات التأمين...كيف يستفيد منه المواطن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
اتفاق جديد بين الأطباء وشركات التأمين...كيف يستفيد منه المواطن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ما هي تداعيات قرار لجنة المراقبة الوزارية لأوبك+؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ما هي تداعيات قرار لجنة المراقبة الوزارية لأوبك+؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حقوق السحب الخاصة هل أنفقت بالكامل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حقوق السحب الخاصة هل أنفقت بالكامل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
سرقةٌ طالت خطوط الخلوي... موظفون في دائرة الشبهة والتحقيقات على قدم وساق
تقارير نشرة الاخبار
13:33
سرقةٌ طالت خطوط الخلوي... موظفون في دائرة الشبهة والتحقيقات على قدم وساق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
اعتداء على منشآت كهرباء لبنان يسقط ٣ أبراج للتوتر العالي
تقارير نشرة الاخبار
13:29
اعتداء على منشآت كهرباء لبنان يسقط ٣ أبراج للتوتر العالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
بين ايران والسعودية... هذا هو مصير المحطات الحوثية في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:21
بين ايران والسعودية... هذا هو مصير المحطات الحوثية في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
06:51
انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..
اقتصاد
06:51
انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..
2
اقتصاد
02:06
انخفاض بأسعار المحروقات..
اقتصاد
02:06
انخفاض بأسعار المحروقات..
3
أخبار لبنان
09:14
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر ربطة الخبز
أخبار لبنان
09:14
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر ربطة الخبز
4
فنّ
05:09
نانسي عجرم تحتفل مع بناتها بأحد الشعانين.. وتتلقى تعليقات مُستفزة: "هل هي مسيحية؟"
فنّ
05:09
نانسي عجرم تحتفل مع بناتها بأحد الشعانين.. وتتلقى تعليقات مُستفزة: "هل هي مسيحية؟"
5
أمن وقضاء
16:12
شعبة المعلومات توقف المشتبه به بالإعتداء على الصحافية البريطانية في بيروت
أمن وقضاء
16:12
شعبة المعلومات توقف المشتبه به بالإعتداء على الصحافية البريطانية في بيروت
6
أخبار لبنان
04:10
مولوي يحدّد المواعيد: لتأمين الاعتمادات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية...
أخبار لبنان
04:10
مولوي يحدّد المواعيد: لتأمين الاعتمادات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية...
7
خبر عاجل
08:19
الجميل بعد لقاء الوفد القطري: من قال إن هناك مبادرة فرنسية في موضوع سليمان فرنجية؟ فالفرنسيون على تواصل مع الجميع واليوم لم ندخل في طرح الاسماء للرئاسة
خبر عاجل
08:19
الجميل بعد لقاء الوفد القطري: من قال إن هناك مبادرة فرنسية في موضوع سليمان فرنجية؟ فالفرنسيون على تواصل مع الجميع واليوم لم ندخل في طرح الاسماء للرئاسة
8
أمن وقضاء
11:21
تفاصيل توقيف الفاعل الذي اعتدى وحاول اغتصاب الصحافيّة البريطانيّة من قبل شعبة المعلومات
أمن وقضاء
11:21
تفاصيل توقيف الفاعل الذي اعتدى وحاول اغتصاب الصحافيّة البريطانيّة من قبل شعبة المعلومات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store