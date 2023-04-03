لقاء بين فرنجية وحزب الله مساء الاثنين.. ماذا في تفاصيله؟

علمت الـLBCI ان لقاءً ينعقد بين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وحزب الله مساء الاثنين في لقاء يعقد بعيداً عن الاعلام حيث يضع فرنجيه الحزب في تفاصيل زيارته الى فرنسا، علما ان فرنجية كان تواصل فورعودته من باريس مع المسؤولين في الحزب ووضعهم بأجواء هذه الزيارة.