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بيان توضيحي من شركة تاتش

أخبار لبنان
2023-04-03 | 12:04
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بيان توضيحي من شركة تاتش
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بيان توضيحي من شركة تاتش

تعقيباً على التحقيق الذي بث خلال النشرة المسائية على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال بتاريخ 2 نيسان 2023 وعنوانه "خطوط خلوية غير شرعية... خطر أمني وأرباح غير شرعية"، أكدت إدارة شركة تاتش أنها هي التي تنبّهت لهذه الممارسات منذ شهور عدة، ثم قامت بالمتابعة ومراقبة هذا الموضوع وعليه بوشِر بالتحقيق.

كما أكدت ادارة الشركة أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق من هو مرتكب ولن تتردد في معاقبة كل من تبينه التحقيقات بأنه متورط.

***للإطلاع على التقرير، اضغط هنا.

أخبار لبنان

بيان توضيحي

تاتش

المؤسسة اللبنانية للإرسال

خطوط خلوية

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