لقاء بين الراعي والوزير القطري أكد أهمية استقرار لبنان ووحدته

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي والوفد المرافق في زيارة تم خلالها عرض الأوضاع العامة في لبنان، وكان تأكيد على أهمية استقرار هذا البلد ووحدته.



وكان الراعي عرض الأوضاع الراهنة والمستجدات محليا وإقليميا مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا، التي غادرت من دون الإدلاء بأي تصريح.