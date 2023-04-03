ملحم خلف: أين أنتم يا نواب الأُمّة؟

في اليوم ٧٥ على تواجدنا المتواصل في قاعة المجلس النيابي تنفيذاً للمادة ٧٥ مِن الدستور، نُذَكِّر النواب ال١٢٨ بأحكام تلك المادة:
"إنّ المجلس الملتئم لإنتخاب رئيس الجمهورية يُعتَبَر هيئة انتخابية...ويَتَرتَّب عليه الشروع حالاً في إنتخاب رئيس الدولة..."
إين أنتم يا نواب الأُمّة؟! pic.twitter.com/3kjBhvEZx9
— Melhem Khalaf (@MelhemKhalaf) April 3, 2023
في اليوم ٧٥ على تواجدنا المتواصل في قاعة المجلس النيابي تنفيذاً للمادة ٧٥ مِن الدستور، نُذَكِّر النواب ال١٢٨ بأحكام تلك المادة:
"إنّ المجلس الملتئم لإنتخاب رئيس الجمهورية يُعتَبَر هيئة انتخابية...ويَتَرتَّب عليه الشروع حالاً في إنتخاب رئيس الدولة..."
إين أنتم يا نواب الأُمّة؟! pic.twitter.com/3kjBhvEZx9