ملحم خلف: أين أنتم يا نواب الأُمّة؟

غرّد النائب ملحم خلف عبر حسابه على تويتر، قائلا: "في اليوم الـ٧٥ على تواجدنا المتواصل في قاعة المجلس النيابي تنفيذاً للمادة ٧٥ مِن الدستور، نُذَكِّر النواب الـ١٢٨ بأحكام تلك المادة: إنّ المجلس الملتئم لإنتخاب رئيس الجمهورية يُعتَبَر هيئة انتخابية... ويَتَرتَّب عليه الشروع حالاً في إنتخاب رئيس الدولة...".



وسأل خلف: "أين أنتم يا نواب الأُمّة؟!".