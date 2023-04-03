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ملحم خلف: أين أنتم يا نواب الأُمّة؟

أخبار لبنان
2023-04-03 | 15:43
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ملحم خلف: أين أنتم يا نواب الأُمّة؟
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ملحم خلف: أين أنتم يا نواب الأُمّة؟

غرّد النائب ملحم خلف عبر حسابه على تويتر، قائلا: "في اليوم الـ٧٥ على تواجدنا المتواصل في قاعة المجلس النيابي تنفيذاً للمادة ٧٥ مِن الدستور، نُذَكِّر النواب الـ١٢٨ بأحكام تلك المادة: إنّ المجلس الملتئم لإنتخاب رئيس الجمهورية يُعتَبَر هيئة انتخابية... ويَتَرتَّب عليه الشروع حالاً في إنتخاب رئيس الدولة...".

وسأل خلف: "أين أنتم يا نواب الأُمّة؟!".
 

أخبار لبنان

ملحم خلف

المجلس النيابي

إنتخاب

رئيس الجمهورية

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