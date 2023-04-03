رابطة التعليم الأساسي عادت إلى الجمعيات العمومية: إتجاه نحو إستكمال التدريس خلال نيسان

أجرت رابطة التعليم الأساسي جمعيات عمومية اليوم، في إطار تشارك المسؤولية والعودة إلى قواعد المعلمين للوقوف على أرائهم في ما خص إستكمال أيام تدريس شهر نيسان من عدمه.



وقد جاءت النتائج، بحسب البيان الصادر، "تعكس الواقع التربوي المأزوم والمتباين الذي نعيشه بسبب إمعان السلطة بهدر حقوق المعلمين يوما بعد يوم وثبات المعلمين عند المطالبة بإسترجاع حقوقهم بالتضامن الكامل مع جميع موظفي القطاع العام سيما بعد اللقاء الاخير مع كل روابط القطاع العام والسير معا لتحقيق سعر صيرفة مقبول من الموظفين ومتابعة موضوع الاستشفاء للعودة به إلى سابق عهده".



وقال البيان: "جاءت النتائج متقاربة ومتجهة نحو إستكمال التدريس خلال شهر نيسان، ومن هنا تدعو الرابطة الزملاء المعلمين إلى الالتزام بخياراتهم واستكمال التدريس خلال نيسان، للاستفادة من بدل الانتاجية كتعويض عن ما يخسره الراتب، معاهدة إياهم العمل الدائم حتى تحقيق المطالب".