سليم الصايغ للـLBCI: الأهم في الاجتماع مع الوفد القطري هو الأشياء التي لم تقل..

أكّد عضو كتلة حزب الكتائب النائب سليم الصايغ أن إجتماع الحزب مع الموفد القطري قيل فيه الكثير، والأهم هو الأشياء التي لم تقل، مؤكّداً أنّ لا تسمية ولا تبنٍ لمرشح معيّن.وكشف أنه إستشفّ خلال الاجتماع مع الوفد القطري تنسيقاً كبيراً بين السعوديين والقطريين، لافتاً الى أنّ الزيارة بحدّ ذاتها مهمّة جدًا وتوقيتها مهمّ.وقال الصايغ، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "برأيي أن القطريين يستطعون التواصل مع الإيرانيين ولهم فضائل كثيرة في لبنان".ورأى أنّ لبنان يأتي في سلّم أولويات الدولة الفرنسية وفي صلب إهتماماتها في الشرق الأوسط، معتبراً أنه استثمار كبير لفرنسا كقوة ناعمة.ولفت الى أنّ الفرنسيين اليوم يعلمون بالواقع اللبناني ويقولون إننا نريد رئيسًا يوافق عليه حزب الله أو لا رئيس.وشدّد على أنّ لبنان لا يزال البلد الذي لا رديف له في الشرق الاوسط بتلاقي الثقافي وبيّن رغم فوضاه أنه يستطيع أن يكون عاملاً مؤثّراً في العالم.وقال: "سمعنا كلاماً سعودياً كبيراً يقول إن لبنان في عمق الامن القومي العربي ما يعني أن لبنان ليس هامشًيا ومتروكًا ولن يكون غير عربي كما أن الإستثمار في لبنان غير المادي سيكون له مردوديته".