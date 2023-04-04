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الوفد القضائي الفرنسي في بيروت مجدّدًا في ٢٤ نيسان

معلومات للـLBCI: الوفد القضائي الفرنسي في بيروت مجدّدًا في ٢٤ نيسان



أكّدت معلومات للـLBCI أنّ الوفد القضائي الفرنسي يعود الى بيروت في ٢٤ نيسان وقد طلب في الاستنابة القضائية التي ارسلها الى القاضي شربل ابو سمرا الاستماع الى رجا سلامة وماريان حويك في ٢٥ من الجاري.