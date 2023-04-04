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فرونتسكا من السراي شددت على أهمية إستقرار لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت

أخبار لبنان
2023-04-04 | 04:07
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فرونتسكا من السراي شددت على أهمية إستقرار لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت
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فرونتسكا من السراي شددت على أهمية إستقرار لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت

فرونتسكا من السراي شددت على أهمية إستقرار لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا صباح اليوم في السراي، ووضعته في أجواء التقرير الذي صدر عن لبنان في مجلس الأمن الدولي.

وشددت فرونتسكا على أهمية إستقرار لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الكاملة.

وركزت على أهمية وجود قوات "اليونيفيل" العاملة في الجنوب واحترام القرارات الدولية.

كما دعت إلى احترام الإستحقاقات الإنتخابية ومن بينها إستحقاق الإنتخابات البلدية والإختيارية.
 

أخبار لبنان

رئيس الحكومة

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